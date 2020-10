Covid-19: Ibaté contabiliza apenas três casos ativos

Crédito: Divulgação

Em boletim diário divulgado pela Vigilância Epidemiológica e pelo Gabinete de Prevenção e Monitoramento do Coronavírus de Ibaté, até às 13 horas desta segunda-feira (19), o município contabilizava apenas três casos ativos de Covid-19, sendo que todos se recuperavam em domicílio.

O dado segue a tendência de diminuição no número de casos em Ibaté nas últimas semanas. Segundo relatório semanal da situação da Covid-19 em Ibaté, até o sábado (17), dos 390 casos positivos no município, 377 já estavam recuperados, o que representa 96,67%, e oito casos ativos, ou seja, 2,05%, um caso a menos em relação ao relatório da última semana. A Taxa de Letalidade (relação entre o número de óbitos e o número de casos diagnosticados) é de 1,28%, com cinco mortes.

O município está testando os casos suspeitos para o novo coronavírus, com 2569 exames já realizados. Desse total, 2170 deram negativos, o que corresponde a 84,47% e 390 positivos, ou seja, 15,18%. Até o fechamento do relatório no sábado (17), nove pessoas aguardavam resultado, o que corresponde a apenas 0,35%.

Novas regras

Ibaté está classificada na Fase Amarela do Plano São Paulo para Enfrentamento à Covid-19, mas com o Decreto n. 2.890 de 13 de Outubro de 2020 a Prefeitura determinou mudanças no horário de funcionamento dos estabelecimentos, que passa de oito para dez horas de atividades diárias contínuas ou intercaladas, segundo novas regras do Governo do Estado.

O horário do comércio não essencial e de serviços de Ibaté voltou das 8h às 18h, de segunda a sábado. Para bares e restaurantes o atendimento presencial continua permitido no período das 7h às 22h, mas agora poderão trabalhar por dez horas com consumo no local até 22h e fechamento das portas às 23h.

A Prefeitura de Ibaté alerta que as medidas sanitárias exigidas devem continuar sendo respeitadas, como a capacidade limitada em 40% (exceto academias com 30%), filas com distância mínima de 1,5 metros entre uma pessoa e outra, protocolos de higiene com o uso de máscaras facial e de álcool gel por funcionários e clientes e a colocação de cartaz sobre o uso obrigatório de máscara nos estabelecimentos.

