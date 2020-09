Covid-19: Hospital de Ibaté faz atendimento de suspeitos separadamente

Hospital Municipal de Ibaté: atendimentos convencionais estão sendo feitos com entrada pela rua 15 de Novembro, das 6h às 22h. Casos suspeitos de Covid-19 são encaminhados para a entrada principal - Crédito: Divulgação

O Hospital Municipal de Ibaté está atuando de forma preventiva desde a triagem dos atendimentos. Os casos de emergências respiratórias ou suspeitos de Covid-19 são encaminhados para a entrada principal, com acesso pela rua Floriano Peixoto. Já os atendimentos convencionais estão sendo feitos com entrada pela rua 15 de Novembro, das 6h às 22h.

A ação foi implantada no município em março de 2020, logo no início da pandemia do novo coronavírus, quando a Prefeitura criou quatro leitos para estabilização de casos suspeitos. Na mesma época, foi instalada uma tenda para facilitar um segundo acesso separado para os demais pacientes, que ficou popularmente conhecida na cidade como "Tenda".

Segundo a Secretária-adjunta Municipal de Saúde, Elaine Sartorelli Breanza, a medida tem ajudado muito no controle da disseminação do vírus no ambiente hospitalar. "Os pacientes não têm contato entre si, além de evitar aglomerações, já que os dois espaços são bem amplos e distantes um do outro".

Elaine Sartorelli Breanza lembrou, ainda, que os cuidados começam antes da chegada do paciente ao hospital, quando é requisitado transporte por ambulância. "Se o paciente relatar algum sintoma da Covid-19 ele é levado, diretamente, para atendimento de casos suspeitos. Manter as medidas sanitárias ainda é muito importante, tanto dentro quanto fora do hospital, com o uso de máscaras de proteção facial, uso de álcool em gel para higienização das mãos e evitando aglomerações", alertou.

DECRETO E DADOS

Nesta segunda-feira, 31, a Prefeitura de Ibaté publicou o Decreto n2.877, prorrogando até 15 de setembro de 2020 as medidas de distanciamento social e a suspensão das atividades não essenciais no âmbito da administração municipal, previstas no Decreto Municipal nº 2.844, de 22 de abril de 2020, considerando que o município de Ibaté está classificado pelo Governo do Estado como Fase 3, dentro do Plano São Paulo.

Segundo dados da Vigilância Epidemiológica e do Gabinete de Prevenção e Monitoramento do Coronavírus de Ibaté, do total de casos positivos registrados no município, que é 239 (dados de sábado 29.8), 207 estão recuperados, o que representa 86,61%. Os 29 casos ativos (12,13%) estão sendo acompanhados em isolamento domiciliar e, infelizmente, o município registrou três óbitos, sendo que a última morte pela doença ocorreu há quase um mês, em 6 de agosto.

O próximo relatório consolidado de casos em Ibaté será divulgado na segunda-feira, 7 de setembro. Diariamente, a Prefeitura publica em seu site (ibate.sp.gov.br) um boletim atualizado da situação da doença no município.

