Correios implantam CEP por logradouro em Itirapina

Praça Central de Itirapina - Crédito: divulgação

A partir desta quinta-feira, 15 de maio de 2025, o município de Itirapina passa a contar com Código de Endereçamento Postal (CEP) por logradouro.

Além de Itirapina, as cidades de Cosmorama, Pedra Bela e Cândido Rodrigues também serão beneficiadas com a mudança. Cada quadra, rua, alameda, viela, avenida e travessa passa a ter um CEP individual, codificado dentro da faixa de CEP estabelecida pelos Correios.

Os moradores são orientados a entrar em contato com correspondentes e empresas onde possuem cadastro para atualizar o novo CEP do seu endereço. Sistemas bancários e empresas que operam integrados ao banco de dados dos Correios também serão atualizados automaticamente com os novos dados.

Para consultar o CEP de cada logradouro, os moradores poderão acessar o site dos Correios na seção 'Busca CEP'. A mudança visa proporcionar maior precisão nas entregas e mais agilidade nos serviços postais da cidade.

Itirapina 13530-000 13530-000 a 13536-999 13532-899

