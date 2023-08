Corpo encontrado carbonizado em cidade da região é identificado

Corpo carbonizado foi reconhecido - Crédito: Araraquara Agora

Na tarde desta segunda-feira, 21, a Polícia Civil fez a identificação do corpo encontrado carbonizado e com sinais de espancamento em uma área de mata no Jardim São Rafael, em Araraquara. A vítima foi identificada como Júlio César Pelegrino, de 50 anos, conhecido como "Tiquinho". De acordo com as autoridades, Júlio era morador de rua e tinha histórico criminal.

O corpo de Júlio foi localizado pelos bombeiros, que estavam combatendo um pequeno incêndio no final da Rua Maurício Galli. Eles prontamente acionaram a Polícia Militar, que isolou a área para a realização da perícia. A Polícia Civil está atualmente conduzindo a investigação do crime.

O horário do velório e do sepultamento ainda não foi anunciado.

Detalhes do Crime

Segundo o boletim de ocorrência, o corpo foi encontrado após o registro de um incêndio de pequenas proporções na mata, que estava sendo combatido pelas equipes do Corpo de Bombeiros. A vítima estava parcialmente carbonizada e envolta em um cobertor, que havia sido consumido pelas chamas.

O homem apresentava ferimentos no rosto e tinha uma tatuagem em forma de "carpa" na perna direita. Devido ao estado de carbonização, a identificação oficial da vítima só poderá ser confirmada após os exames necroscópicos.

De acordo com as informações policiais, quatro indivíduos foram interrogados pela polícia e posteriormente liberados. Duas pessoas foram consideradas testemunhas, enquanto outras duas foram tratadas como suspeitas. No entanto, estas últimas foram soltas por falta de provas substanciais. Durante o interrogatório, foi descoberto que uma das testemunhas, uma mulher de 35 anos, estava sendo procurada pela justiça. Ela foi encaminhada para a Cadeia Pública de São Carlos.

Um boletim de ocorrência de homicídio foi oficialmente registrado. O Portal Araraquara Agora continuará acompanhando de perto o desenrolar das investigações.

