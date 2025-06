Corpo de trabalhador morto em acidente na Cutrale será transladado para o Maranhão

Gilvan da Conceição Silva morreu prensado em máquina - Crédito: Flávio Fernandes

O corpo de Gilvan da Conceição Silva, de 36 anos, vítima de um acidente fatal na Unidade 1 da Cutrale, em Araraquara, será levado para o estado do Maranhão na noite desta quinta-feira (20). O trabalhador morreu na manhã da última quarta-feira (18) após ser prensado por uma esteira na unidade localizada no bairro Vila Furlan.

De acordo com informações apuradas, o translado está sendo realizado pela funerária Santa Terezinha, de Ibaté, que será responsável por levar o corpo até a cidade de Gonçalves Dias, local de nascimento de Gilvan. O velório e o sepultamento estão programados para o final da tarde de sexta-feira (21), em uma cerimônia que reunirá familiares e amigos no interior maranhense.

A empresa Cutrale, em nota, lamentou profundamente o ocorrido e afirmou que está prestando assistência à família da vítima, além de colaborar com as autoridades na apuração dos fatos. A Polícia Civil aguarda os laudos periciais para esclarecer as circunstâncias do acidente de trabalho.

