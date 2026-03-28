Corpo de operário é resgatado após mais de 48 horas de buscas em tanque de lama

Crédito: Grupo Rio Claro

Saiba Mais Corumbataí Trabalhador morre após trator tombar e afundar em tanque de lama

O corpo do operário Vitor Gabriel da Mota, de 27 anos, foi resgatado na tarde desta sexta-feira (27), após mais de 48 horas de buscas em uma área rural de Corumbataí (SP). O trabalhador estava desaparecido desde a tarde de quarta-feira (25), quando o trator de esteira que operava tombou e afundou em um tanque de lama.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 15h, durante uma manobra realizada pelo operador. O veículo acabou tombando e afundando em uma lagoa de rejeitos. A cabine do trator era hermeticamente fechada, o que permitiu que a vítima permanecesse com oxigênio por cerca de três horas após o acidente. Durante esse período, ele manteve contato com equipes de resgate por rádio.

Mergulhadores tentaram retirar o maquinário com o auxílio de uma retroescavadeira e cabos de aço, porém o cabo utilizado na operação se rompeu, fazendo com que o trator afundasse ainda mais no tanque. Após cerca de três horas de contato com os socorristas, o trabalhador passou a apresentar dificuldade na fala e, posteriormente, deixou de responder.

A operação mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil por mais de dois dias. Segundo o capitão do Corpo de Bombeiros, João Laso, a lagoa possui dimensões aproximadas de dois campos de futebol e cerca de 14 metros de profundidade, enquanto o trator estava a aproximadamente quatro metros de profundidade.

As buscas foram dificultadas pela alta densidade do material presente no tanque, que reduziu a visibilidade e limitou a movimentação dos mergulhadores. Após a localização, o corpo foi retirado do local e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

As circunstâncias do acidente deverão ser investigadas pelas autoridades competentes.

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