Corpo de homem é encontrado com sinais de tortura em cidade da região - Crédito: Foto: Flavinho Fernandes/Colaboração

Na madrugada desta terça-feira (1º), um corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na Rua Pará, no cruzamento com a Avenida Santa Catarina, em Américo Brasiliense. De acordo com a Polícia, a morte provavelmente ocorreu em outro local, uma vez que a vítima foi abandonada no referido ponto.

A Polícia Militar foi acionada após receber três chamadas de desconhecidos relatando que um homem, coberto de manchas de sangue, estava caído na Rua Pará, no Bairro Nossa Senhora de Fátima.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o corpo com lesões na cabeça, uma perfuração no olho e terra no interior da boca, além dos braços amarrados com fios. Nenhum documento pessoal foi encontrado com a vítima, o que dificulta sua identificação.

A equipe policial preservou o local para a realização de perícia técnica, a fim de obter mais informações sobre as circunstâncias da morte. Suspeita-se que a vítima tenha sido torturada, pois apresentava sinais de violência, como a presença de terra na boca e uma fratura exposta no joelho esquerdo.

Um elemento que pode auxiliar na identificação do corpo é uma tatuagem que o homem possuía. Um boletim de ocorrência de homicídio foi registrado, e o caso será investigado pelas autoridades competentes para esclarecer as circunstâncias do crime.

Com informações do Araraquara Agora

