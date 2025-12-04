(16) 99963-6036
Guatapará

Corpo de homem desaparecido é encontrado no Rio Mogi

04 Dez 2025 - 12h39Por Da redação
O Corpo de Bombeiros encontrou, na manhã desta quinta-feira (4), o corpo de João Duran Pedro, de 38 anos, que estava desaparecido desde o início da semana no Rio Mogi, em Guatapará.

João teria entrado no rio após uma briga com dois homens no Parque dos Pescadores. Segundo informações preliminares, após o desentendimento, ele entrou na água e não foi mais visto. As buscas foram iniciadas ainda no mesmo dia, com apoio da Polícia Militar, e seguiram de forma intensiva até hoje.

Testemunhas e os dois homens envolvidos na briga foram ouvidos pela Polícia Civil, que agora apura as circunstâncias do caso, buscando esclarecer o motivo da discussão e de que forma João acabou no rio.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico. As investigações continuam sob responsabilidade da Polícia Civil.

