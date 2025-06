Corpo de homem com as mãos amarradas é encontrado em represa

Viatura PM - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na manhã deste domingo (29) em uma represa localizada na área rural de Porto Ferreira (SP).

Segundo as primeiras informações, a vítima estava com as mãos amarradas e apresentava um ferimento na cabeça, possivelmente causado por disparo de arma de fogo. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no local.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que trabalha para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar a vítima.

