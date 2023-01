Corpo de Bombeiros inicia 6º dia de buscas pela garota Gabriela Leite

Crédito: Araraquara Agora

Nesta terça-feira (03) o Corpo de Bombeiros iniciam o 6º dia de buscas pela garotinha Gabriela Santos Leite, de 10 anos, que segue desaparecida desde o dia 28, quando ocorreu a tragédia na Avenida Padre Francisco Salles Coulturato, a Avenida 36.

Nos últimos dias, as equipes ampliaram o espaço de buscas ao longo de toda a extensão do Córrego das Cruzes e da Avenida 36, prosseguindo até a região da Represa Salto Grande e proximidades do Rio Jacaré, onde desemboca o córrego.

As buscas contam com apoio de helicópteros e cães farejadores. A garotinha estava com a família no mesmo veículo que foi “engolido”, após a ponte ceder no trecho da Avenida.

Acidente

Gabriela e os cinco integrantes da família trafegavam pela Avenida 36, após deixaram o Shopping Jaraguá. A cratera se abriu e acabou engolindo o veículo em que estavam.

O carro caiu no córrego Ribeirão das Cruzes, que tinha forte correnteza no momento diante da intensa chuva que atingia a cidade. Um motociclista, que por pouco também não foi arrastado, viu a queda do veículo no rio e foi uma das testemunhas da ocorrência.

O veículo foi achado a cerca de 100 metros do local da queda, enroscado em algumas árvores. Nele estavam 3 corpos. Outros dois foram encontrados algumas horas mais tarde, rio abaixo. (Araraquara Agora)

