Corpo com mãos amarradas é encontrado em cidade da região

Local onde o corpo foi encontrado - Crédito: Flávio Fernandes/Colaboração

A Polícia Civil de Araraquara confirmou, na manhã desta sexta-feira (15), a localização do corpo de um homem em uma mata localizada na Rua Gervásio Brito Francisco, próximo ao lixão, no Parque São Paulo.

Testemunhas relataram à polícia que sentiram um forte odor no local e acionaram as autoridades. O corpo estava em avançado estado de decomposição e apresentava sinais de violência. As mãos da vítima estavam amarradas.

Equipes da Polícia Militar, Civil e da Perícia estiveram no local para realizar os procedimentos de praxe. Até o momento, a identidade da vítima, que vestia uma camseita do Palmeiras, não foi descoberta pela Polícia.

O caso foi registrado como homicídio qualificado e será investigado pela Polícia Civil.

