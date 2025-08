Copa de Futsal de Ibaté 2025 tem início nesta terça-feira

Abertura

Datas: Terça-feira (5), quarta-feira (6) e quinta-feira (7) de agosto

Local: Ginásio Municipal “Donato Rocitto”

Formato da Competição

Total de equipes: 16

Divisão de grupos: 2 grupos com 8 equipes cada

Fases:

Fase de grupos (classificatória)

Três fases eliminatórias

Grande final

Grupos da Copa de Futsal 2025

Grupo A

Cruzado/Adega MN Futsal

Dínamo Futebol Clube

Boleiragem

Rua Nove FC

BC Futebol Clube

América

Sintética Clube

Ynvictus

Grupo B

Tupi-Guarani F.C

PZL/Sambini Sorvetes

Red Bull Bragantino

Legendários F.C

Ribas Tec F.C

Sem Futuro F.C

Águia Real F.C

CDHU

A cidade de Ibaté se prepara para mais uma edição da tradicional Copa de Futsal, reunindo grandes talentos do esporte local e regional. Confira as principais informações do torneio: