Copa de Futsal começa com goleadas e grande público em Ibaté

A Copa de Futsal 2025 começou com tudo na noite desta terça-feira (5), no Ginásio Municipal de Ibaté. Em sua rodada inaugural, o torneio já mostrou que será repleto de emoção, gols e casa cheia. O público compareceu em peso para prestigiar os primeiros confrontos, que contaram com grandes atuações das equipes.

O destaque da rodada foi o Cruzado/Adega MN Futsal, que aplicou uma goleada de 11 a 0, abrindo a competição com autoridade. Em outro duelo movimentado, o América venceu o Fortys por 7 a 3, enquanto o Dínamo superou o BC F.C. com um placar de 7 a 2.

E a emoção não para! Nesta quarta-feira (6), a bola volta a rolar a partir das 19h30, também no Ginásio Municipal, com mais três confrontos pela segunda noite da competição: