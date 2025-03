Coordenador da Defesa Civil de IbatÃ© participa de curso na capital paulista

Crédito: Divulgação

Foi realizado entre os dias 18 e 21 de março, o curso de Agente de Proteção e Defesa Civil, uma capacitação semi presencial de 40 horas voltada ao aprimoramento das habilidades dos agentes no gerenciamento de riscos e desastres.

A programação do curso contou com uma etapa online, realizada entre os dias 18 e 20 de março, abordando conteúdos teóricos essenciais para a formação dos agentes. Já no dia 21 de março, as aulas práticas ocorreram de forma presencial, com início no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

Participaram do curso, o Coordenador da Defesa Civil de Ibaté, Everton Perucci, o Guarda Municipal Allan e o Gerivaldo Ferreira, servidor que atua há vários anos no combate inicial a incêndios no município.

Os principais temas abordados no curso foram a declaração de situação de emergência, a estruturação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, a formação dos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil, a situação de anormalidade, a gestão de abrigos temporários, a celebração de convênios, os planos de contingência, a análise e gestão de risco e a vistorias de campo.

A participação do coordenador da Defesa Civil de Ibaté nessa capacitação reforça o compromisso do município com a prevenção e resposta eficiente a eventos adversos, garantindo maior segurança e bem-estar à população.

