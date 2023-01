Contribuintes de Ibaté já podem consultar IPTU, ISSQN e Taxa de Licença pelo site da Prefeitura

SIGA O SCA NO

Crédito: divulgação

Para facilitar o acesso e a programação de orçamento dos contribuintes, a Prefeitura de Ibaté informa que os tributos de IPTU 2023, ISSQN e Taxa de Licença, já podem ser consultados e estão disponíveis para impressão através do portal do município, que é o www.ibate.sp.gov.br.

Para as residências, o contribuinte que optar em fazer o pagamento em cota única, recebe desconto de 20%. O vencimento da primeira parcela ou cota única (para aqueles que optarem) será no dia 10 de março. O IPTU também pode ser quitado em até 10 parcelas, podendo ser pago todo mês até dezembro, todos com vencimento para o dia 10.

Já as Taxas de Licença e de ISSQN fixo não terão desconto para pagamento em cota única e os vencimentos poderão ser parcelados em até quatro vezes, com vencimentos em 10 de abril, 10 de junho, 10 de agosto e 10 de outubro.

Os carnês estão em fase de impressão e serão distribuídos aos contribuintes, pelos Correios, antes do vencimento do primeiro pagamento. No entanto, a Prefeitura orienta que os munícipes acessem o site e façam a impressão online, caso haja atraso na entrega.

Os recursos do IPTU e demais tributos, servem para que a prefeitura faça os investimentos necessários para atender as políticas públicas em todos os setores, buscando a melhoria da qualidade de vida dos ibateenses, e melhorando a atendimento nos serviços de saúde, educação, segurança, limpeza urbana e em outras áreas.

Quem não tiver acesso à internet também pode se dirigir até ao Paço Municipal, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, procurar o Setor da Receita e solicitar a impressão do boleto para pagamento. Mais informações podem ser obtidas através do telefone 3343.9800.

Como acessar a Segunda Via?

Entre no site da Prefeitura de Ibaté, www.ibate.sp.gov.br, clique em “SERVIÇO ON-LINE IMPRESSÃO DE 2º VIA”, assim que abrir uma nova tela, para IPTU clique em “MOBILIÁRIO”, para ISSQN e TAXA DE LICENÇA clique em “IMOBILIÁRIO” preencha com os dados solicitados e clique em "EMITIR CARNÊ".

