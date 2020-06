Consultas médicas em Ibaté deverão ser agendadas somente por telefone a partir desta sexta-feira

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal da Saúde de Ibaté reforça que a partir desta sexta-feira, 19, os agendamentos de consultas no Ambulatório Médico Municipal de Especialidades deverão ser realizados exclusivamente por telefone. A ação faz parte das novas medidas ao enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus.

A secretaria-adjunta da Saúde, Elaine Sartorelli Breanza, ressalta que, obrigatoriamente, os pacientes deverão realizar esses agendamentos ligando para as unidades de saúde do seu bairro. “Além de trazer um conforto aos ibateenses, essa medida visa evitar a aglomeração de pessoas, que tem sido evitada no mundo inteiro, e também para que sigamos a determinação do Ministério da Saúde e do Governo do Estado”, explicou.

A Prefeitura de Ibaté divulgou também os telefones das unidades de saúde [ver abaixo]. Elaine Sartorelli ressalta que essa medida irá ajudar muito os pacientes, que são formados, em grande parte, de idosos e pacientes com doenças de riscos. “Por isso, tomamos essa decisão em conjunto com a administração, para que tenhamos o menor risco de contaminação da coronavírus”, finalizou a secretária.

Visitas no hospital

Os horários de visitas no Hospital Municipal de Ibaté também serão alterados e passarão a ser das 14h às 15h e das 20h às 21h. As visitas na Maternidade estão restritas a 01 pessoa por dia, com exceção do pai.

Seguindo as normativas do Estado, a Prefeitura de Ibaté também editou um Decreto Municipal para que os funcionários com mais de 60 anos, e que fazem parte do grupo de risco, trabalhem em casa, e todas as férias e licenças de profissionais da área da saúde sejam suspensas por prazo indeterminado.

Telefones das Unidades de Saúde:

Ambulatório Médico: (16) 3343.1158

PSF Cruzado I: (16) 3343.2989

PSF Cruzado II: (16) 3343.6591

PSF Esfer: (16) 3343.2868

PSF Icaraí: (16) 3343.2019

PSF Mariana: (16) 3343.5035

PSF Popular: (16) 33443.7328

UBS Jardim Cruzado: (16) 3343.6591

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também