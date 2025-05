Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ibaté define nova diretoria após eleição

Crédito: divulgação

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) realizou uma reunião na sexta-feira, 09 para discutir a nova composição.

O encontro contou com a presença de representantes das principais instituições envolvidas na formulação e acompanhamento de políticas públicas voltadas à infância e adolescência.

Durante a reunião, foi realizada a eleição da nova diretoria do CMDCA, que tomou posse na mesma ocasião.

A nova composição ficou definida tendo como a presidente a advogada Ana Lucia Mendes, vice-presidente, o psicólogo Rafael Nascimento Devecchio, como 1ª secretária, a psicóloga Noélly de Fátima Augustino dos Santos, 2ª secretária, a professora Daniela Aparecida Evangelista Thomazzi. Como 1º tesoureiro, ficou o secretário municipal de administração e finanças, Antonio Adriano Altieri e como 2ª tesoureira, Fátima Vilela Pastori.

A nova diretoria assume o compromisso de fortalecer as ações do CMDCA, promovendo a garantia e a defesa dos direitos das crianças e adolescentes no município, em parceria com a sociedade civil e o poder público.

