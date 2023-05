Conheça quem são a Rainha, Princesa e Madrinha dos Peões do Rodeio de Ibaté

Crédito: Fotos: Reprodução/Região em Destake/Reina Nosella

O XXXII Rodeio de Ibaté já tem seu reinado: Letícia Lourenço foi escolhida a Rainha; Jamily Silva a Princesa e Marcella Correa a Madrinha dos Peões.

O desfile aconteceu na noite de sábado, 13, no Grêmio Recreativo e Esportivo de Ibaté (GREI), com total apoio dos Rancheiros e da Prefeitura de Ibaté.

Desfilaram as 10 candidatas que foram pré-selecionadas no dia 07 de maio, durante desfile que também aconteceu no Grei.

Aos nove jurados, as candidatas desfilaram com dois trajes, sendo o primeiro calça jeans e camiseta e o segundo de pedraria. E a escolha foi uma missão bastante difícil, tanto que a terceira colocação teve um empate entre duas candidatas, às quais tiveram que desfilar novamente para que os jurados pudessem escolher qual seria a Madrinha dos Peões.

“A emoção tomou conta do meu coração quando ouvi chamar meu nome no palco. A mistura de sentimentos não dá pra se explicar, é a melhor sensação do mundo. Receber o carinho do público, tirar fotos e receber os parabéns! Ser madrinha dos peões tem um significado muito importante e quero representar muito bem a todas lá dentro da arena! Muito obrigada!”, comentou a Madrinha, Marcella Correa.

A princesa Jamily conta que foi um conjunto de emoções e sentimentos. “Ao escutar meu nome atrás do palco paralisei e fiquei sem acreditar, ao voltar para o palco vi na plateia meus pais e amigos me apoiando e, finalmente, eu consegui entender que meu sonho estava sendo realizado e vou representar, com maior prazer, a Princesa do Rodeio de Ibaté 2023”, afirmou.

A escolha da Rainha também marcou o lançamento do XXXII Rodeio de Ibaté, que contou, entre outras atrações, com a apresentação da dupla sertaneja João Carlos & Bruno, os quais fizeram uma festa super especial e colocaram a galera pra dançar.

O evento contou com a presença do prefeito de Ibaté, José Luiz Parella, do presidente da Câmara Municipal, Horácio Sanchez, e do secretário-adjunto de Assuntos Jurídicos, Dr. Alessandro Rosa.

O Rodeio

O XXXII Rodeio de Ibaté acontecerá entre os dias 7 e 10 de junho. Consagrado no segmento, o evento se tornou exemplo no cenário nacional, se destacando entre as melhores festas do peão do Estado e entre as 10 melhores do Brasil, com provas profissionais e os melhores peões em touros e cavalos.

O evento será realizado pela empresa Rancheiros, com total apoio da Prefeitura de Ibaté.

Confira os shows que já estão confirmados nessa edição da festa:

Dia 07/06- Quarta-Feira: Zé Felipe/ DJ Lucas Beat

Dia 08/06- Quinta-Feira: Ana Castela/ DJ Kevin

Dia 09/06- Sexta-Feira: Boate Azul (Edson & Hudson e Gian & Giovani)

Dia 10/06- Sábado: Maiara e Maraisa/ Dj Chris no Beat

