Conheça os conselheiros tutelares eleitos em Ibaté

Ibaté conheceu neste domingo, 1º de outubro, os cinco novos membros do Conselho Tutelar que tomarão posse a partir de janeiro de 2024 e terão mandato nos próximos quatro anos.

Eles foram eleitos durante a Eleição do Conselho Tutelar que aconteceu nas dependências da Escola Municipal Professora Neusa Milori Freddi.

Segundo o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), 2.092 eleitores compareceram às urnas, ou seja, mais de 36,5% em comparação à eleição anterior.

Pela primeira vez, a votação foi realizada com a utilização de urnas eletrônicas da Justiça Eleitoral, em todo o território nacional.

A novidade facilitou a apuração dos votos, que aconteceu na própria unidade escolar, com a presença de candidatos, fiscais, moradores e organizadores do evento, bem como, do promotor de Justiça do Ministério Público, Marco Aurélio Bernarde de Almeida.

O CMDCA de Ibaté destaca que o Conselho Tutelar é um órgão autônomo e permanente, e que os conselheiros tutelares desempenham um papel crucial no atendimento às crianças, adolescentes e suas famílias, recebendo denúncias e aplicando medidas de proteção sempre que os direitos previstos no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) forem ameaçados ou violados.

O prefeito de Ibaté, José Luiz Parella, parabenizou os eleitos. “A eleição dos novos membros do Conselho Tutelar é um processo importante para a comunidade, pois esses cinco conselheiros irão desempenhar um papel fundamental na proteção dos direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Parabenizamos e reafirmamos o apoio da prefeitura a este importante órgão municipal”, finaliza.

Apuração Detalhada

