Confira o que abre e fecha no período do feriado de Corpus Christi e Aniversário de Ibaté

O Hospital Municipal estará funcionando normalmente no período do feriado e nos casos de emergência, a ambulância pode ser acionada pelo número 192 e a Guarda Municipal pelo número 153, assim como o plantão do Departamento de Água e Esgoto que pode ser acionado pelo número 3343-4245.

No feriado de quinta-feira (19) e na terça-feira (24) não haverá a coleta de lixo, nos outros dias a coleta será feita normalmente, seguindo o cronograma da cidade.

É importante que a população colabore não deixando o lixo na rua e evitando que os sacos sejam rasgados. A contribuição de todos os moradores de Ibaté é fundamental para que possamos manter a organização e a limpeza da cidade.

Devido ao feriado de Corpus Christi e aniversário da cidade que estará comemorando os 132 anos, a Prefeitura Municipal de Ibaté informa que não haverá expediente nas repartições públicas, UBSs, PSFs e secretarias na quinta-feira (19) e sexta-feira (20), segunda-feira (23) e terça-feira (24), voltando ao atendimento normal na quarta-feira, dia 25. Apenas os serviços essenciais continuarão funcionando normalmente.