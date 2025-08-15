Confira o que abre e fecha em Ibaté neste feriado de 15 de agosto

O Hospital Municipal estará funcionando normalmente no período do feriado e nos casos de emergência, a ambulância pode ser acionada pelo número 192 e a Guarda Municipal pelo número 153, assim como o plantão do Departamento de Água e Esgoto que pode ser acionado pelo número 3343-4245.

No feriado de sexta-feira (15) não haverá a coleta de lixo e no sábado (16), a coleta será feita normalmente, seguindo o cronograma da cidade.

É importante que a população colabore não deixando o lixo na rua e evitando que os sacos sejam rasgados. A contribuição de todos os moradores de Ibaté é fundamental para que possamos manter a organização e a limpeza da cidade.

Devido ao feriado da maior celebração religiosa de São Carlos e região, dia de Nossa Senhora Aparecida da Babilônia, a Prefeitura Municipal de Ibaté informa que não haverá expediente nas repartições públicas, UBSs, PSFs e secretarias na sexta-feira (15) voltando ao atendimento normal na segunda-feira, dia 18. Apenas os serviços essenciais continuarão funcionando.