(16) 99963-6036
sexta, 15 de agosto de 2025
Região

Confira o que abre e fecha em Ibaté neste feriado de 15 de agosto

15 Ago 2025 - 08h24Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Confira o que abre e fecha em Ibaté neste feriado de 15 de agosto -
Devido ao feriado da maior celebração religiosa de São Carlos e região, dia de Nossa Senhora Aparecida da Babilônia, a Prefeitura Municipal de Ibaté informa que não haverá expediente nas repartições públicas, UBSs, PSFs e secretarias na sexta-feira (15) voltando ao atendimento normal na segunda-feira, dia 18. Apenas os serviços essenciais continuarão funcionando.
 
O Hospital Municipal estará funcionando normalmente no período do feriado e nos casos de emergência, a ambulância pode ser acionada pelo número 192 e a Guarda Municipal pelo número 153, assim como o plantão do Departamento de Água e Esgoto que pode ser acionado pelo número 3343-4245.
 
No feriado de sexta-feira (15) não haverá a coleta de lixo e no sábado (16), a coleta será feita normalmente, seguindo o cronograma da cidade.
 
É importante que a população colabore não deixando o lixo na rua e evitando que os sacos sejam rasgados. A contribuição de todos os moradores de Ibaté é fundamental para que possamos manter a organização e a limpeza da cidade.

Leia Também

Homem é preso ao tentar sequestrar aluno autista em escola
Região08h58 - 15 Ago 2025

Homem é preso ao tentar sequestrar aluno autista em escola

VW Gol furtado em Ibaté é apreendido após acidente em Araraquara
Região15h08 - 14 Ago 2025

VW Gol furtado em Ibaté é apreendido após acidente em Araraquara

Polícia determina prisão de motociclista por adulteração de placa após grave acidente na SP-310
Prisão Em Flagrante11h31 - 14 Ago 2025

Polícia determina prisão de motociclista por adulteração de placa após grave acidente na SP-310

Cidades da região também adotam cobrança da "taxa do lixo"
Obrigatória por lei federal 08h26 - 14 Ago 2025

Cidades da região também adotam cobrança da "taxa do lixo"

Motociclista morre após colisão e atropelamento na SP-322
Região06h40 - 14 Ago 2025

Motociclista morre após colisão e atropelamento na SP-322

Últimas Notícias