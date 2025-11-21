(16) 99963-6036
Confira o que abre e fecha em Ibaté durante o feriado da Consciência Negra

19 Nov 2025 - 17h28Por Jessica Carvalho R.
A Prefeitura Municipal de Ibaté divulgou como será o funcionamento dos serviços públicos durante o feriado da Consciência Negra, celebrado nesta quinta-feira, 20 de novembro. De acordo com a administração municipal, não haverá expediente nas repartições públicas, UBSs, PSFs e secretarias tanto na quinta-feira (20) quanto na sexta-feira (21). O atendimento normal será retomado na segunda-feira, dia 24.

Durante o período, apenas os serviços essenciais permanecerão em operação. O Hospital Municipal funcionará normalmente todos os dias, garantindo atendimento à população. Em situações de emergência, a ambulância pode ser acionada pelo telefone 192 e a Guarda Municipal pelo número 153. Já o plantão do Departamento de Água e Esgoto estará disponível pelo telefone 3343-4245.

 

