Confira o cronograma das obras de recuperação do pavimento na Rodovia Anhanguera, no trecho da Arteris Intervias

Arteris Intervias informa o cronograma semanal das obras de recuperação de 100% do pavimento na Rodovia Anhanguera (SP-330), entre Cordeirópolis e Santa Rita do Passa Quatro. Os serviços acontecem durante o dia e também à noite, com frentes simultâneas de trabalho e alterações no tráfego.

Regiões de Santa Rita do Passa Quatro, Pirassununga e Porto Ferreira também terão interdições parciais nas pistas tanto do sentido norte (capital/interior) quanto do sentido sul, no período diurno, entre segunda (12) e sábado (17). À noite, os trabalhos se concentram nas regiões de Santa Cruz da Conceição, Leme e Araras, com interdições no sentido sul, conforme cronograma abaixo.

Os motoristas devem obedecer à sinalização indicativa, instalada na rodovia, e reduzir a velocidade nestes trechos, mantendo sempre distância de segurança do veículo à frente para evitar colisões. Programar a viagem com antecedência também é uma maneira eficaz para evitar transtornos, já que o tráfego poderá ficar mais lento em alguns pontos.

A concessionária está recapeando 82 km da Rodovia Anhanguera com investimento de aproximadamente R$ 300 milhões, reforçando seu compromisso com a segurança dos usuários que utilizam as estradas. Os serviços têm duração prevista de 21 meses, com geração de até 400 empregos, diretos e indiretos.

Confira as obras previstas na Rodovia Anhanguera:

Segunda-feira (19)

Período diurno - das 7h às 17h

Sentido norte (capital/interior)

Km 215,7 ao km 219,2 – Pirassununga

Km 213 ao km 211 - Pirassununga

Sentido sul (interior/capital)

Km 206,5 ao km 204,5 -Pirassununga

Km 222 ao km 220,9 – Porto Ferreira

Km 214 ao km 212 - Pirassununga

Período noturno - das 20h às 5h

Sentido sul (interior/capital)

Km 198,6 ao km 194,8 – Santa Cruz da Conceição/Leme

Interdição 24h por dia

Sentido sul (interior/capital)

Km 174,4 ao km 173,1 – Araras

Terça-feira (20)

Período diurno - das 7h às 17h

Sentido norte (capital/interior)

Km 222,9 ao km 219,2 – Pirassununga/Porto Ferreira

Km 213 ao km 211 - Pirassununga

Sentido sul (interior/capital)

Km 222 ao km 220,9 – Porto Ferreira

Km 214 ao Km 212 – Pirassununga

Km 206,5 ao km 204,5 -Pirassununga

Período noturno - das 20h às 5h

Sentido sul (interior/capital)

Km 195 ao km 191,5 – Leme

Interdição 24h por dia

Sentido sul (interior/capital)

Km 174,4 ao km 173,1 – Araras

Quarta-feira (21)

Período diurno - das 7h às 17h

Sentido norte (capital/interior)

Km 222,9 ao km 219,2 – Pirassununga/Porto Ferreira

Km 213 ao km 211 - Pirassununga

Sentido sul (interior/capital)

Km 220,8 ao km 218 - Porto Ferreira/Pirassununga

Km 206,5 ao km 204,5 -Pirassununga

Km 216,5 ao km 215 – Pirassununga

Km 240,5 ao km 237 – Santa Rita do Passa Quatro

Período noturno - das 20h às 5h

Sentido sul (interior/capital)

Km 195 ao km 191,5 – Leme

Interdição 24h por dia

Sentido sul (interior/capital)

Km 174,4 ao km 173,1 – Araras

Quinta-feira (22)

Período diurno - das 7h às 17h

Sentido norte (capital/interior)

Km 227 ao km 231– Porto Ferreira

Km 215 ao km 212 – Pirassununga

Sentido sul (interior/capital)

Km 240,5 ao km 237 – Santa Rita do Passa Quatro

Km 220,9 ao km 218 - Porto Ferreira/Pirassununga

Km 212 ao Km 210 – Pirassununga

Km 206,5 ao km 204,5 -Pirassununga

Km 237 ao km 234 – Santa Rita do Passa Quatro

Período noturno - das 20h às 5h

Sentido sul (interior/capital)

KM 193 ao km 190 –Leme

Interdição 24h por dia

Sentido sul (interior/capital)

Km 174,4 ao km 173,1 – Araras

Sexta-feira (23)

Período diurno - das 7h às 17h

Sentido norte (capital/interior)

Km 227 ao km 231– Porto Ferreira

Km 215 ao km 212 - Pirassununga

Sentido sul (interior/capital)

Km 217,5 ao Km 214,5 – Pirassununga

Km 212 ao km 210 - Pirassununga

Km 206,5 ao km 204,5 -Pirassununga

Km 237 ao km 234 – Santa Rita do Passa Quatro

Período noturno - das 20h às 5h

Sentido sul (interior/capital)

KM 192 ao km 189 – Leme

Interdição 24h por dia

Sentido sul (interior/capital)

Km 174,4 ao km 173,1 – Araras

Sábado (24)

Período diurno - das 7h às 17h

Sentido norte (capital/interior)

Km 227 ao km 231– Porto Ferreira

Km 215 ao km 213 – Pirassununga

Sentido sul (interior/capital)

Km 217,5 ao Km 214,5 – Pirassununga

Km 212 ao km 210 - Pirassununga

Km 206,5 ao km 204,5 -Pirassununga

Km 234 ao km 231 – Santa Rita do Passa Quatro

Período noturno - das 20h às 5h

Sentido sul (interior/capital)

KM 192 ao km 189 – Leme

Interdição 24h por dia

Sentido sul (interior/capital)

Km 174,4 ao km 173,1 – Araras

Domingo (25)

Interdição 24h por dia

Sentido sul (interior/capital)

Km 174,4 ao km 173,1 – Araras

