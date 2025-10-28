Comunicado: número 192 do SAMU está temporariamente fora do ar em Ibaté

SAMU 192 - Crédito: Agência Saúde

A Prefeitura de Ibaté informou, por meio de comunicado oficial, que o número 192, utilizado para chamadas de emergência do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), está temporariamente fora do ar nesta terça-feira (28).

De acordo com a administração municipal, a interrupção ocorre devido a uma instabilidade nas operadoras de telefonia, o que tem afetado o funcionamento do serviço.

Enquanto o atendimento pelo 192 não é restabelecido, as chamadas de urgência devem ser realizadas pelo número (16) 3343-4040, que está concentrando os pedidos de socorro durante o período de instabilidade.

