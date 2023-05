Companheiro é suspeito de matar mulher em cidade da região

SIGA O SCA NO

Uma caso de feminicídio marcou a noite deste domingo (21), na rua Eduardo Pollo Randes, no Jardim Santa Terezinha, em Américo Brasiliense. Mayda Elizama Gonzaga Jorge Xavier, 31 anos, foi encontrada morta e o principal suspeito é o seu companheiro, dono da casa, de 51 anos.

Filhos da vítima e do autor acionaram a Polícia Militar. Informações dão conta que a mulher teria um relacionamento amoroso com o suspeito há aproximadamente um ano e a última vez que ambos estiveram juntos, teria sido sábado, 20, na casa de um amigo, em Ibaté.

Ambos teriam saído por volta de 1h deste domingo, 21, e retornaram para Américo e por volta das 5h30. O acusado teria procurado o filho de 29 anos e pediu R$ 1 mil. Em seguida teria saído com sua Frontier e desde então não foi mais localizado. Porém, a caminhonete teria sido flagrada por radares nas regiões de Araçatuba e Andradina (sentido Mato Grosso do Sul). Já por volta das 3h50 desta segunda-feira, o suspeito foi abordado por policiais rodoviários em São Gabriel do Oeste/MS.

Posteriormente o filho do acusado e a filha da vítima, de 17 anos, procuraram pela mulher, encontrando-a na casa do suspeito, caída no quarto. Mayda apresentava ferimento na cabeça. Os policiais não localizaram seu celular, bem como o objeto que teria sido utilizado para matá-la.

