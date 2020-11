Comércio de Ibaté abrirá das 10h às 20h na Black Friday

Comércio de Ibaté abrirá até às 20h na sexta-feira (27), para Black Friday - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté comunica que está autorizado o funcionamento do comércio não essencial do município na próxima sexta-feira (27), das 10h às 20h, para vendas da Black Friday.

A decisão atende à restrição das 10 horas de atividades diárias, estabelecida pela Fase Amarela do Plano São Paulo para Enfrentamento à Covid-19, mas possibilita que o consumidor possa fazer suas compras e aproveitar as promoções da Black Friday também no período da noite.

A Vigilância Epidemiológica e o Gabinete de Prevenção e Monitoramento do Coronavírus de Ibaté alertam que os empresários devem continuar seguindo todas as medidas sanitárias estabelecidas: funcionar com 40% da capacidade, disponibilizar álcool em gel para higienização das mãos e fixar cartaz na entrada do estabelecimento sinalizando o uso obrigatório de máscara, tanto para funcionários quanto para clientes.

