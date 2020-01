Comemoração de Santos Reis marca o encerramento do Natal de Luzes e Sons Ibaté 2019

Crédito: Divulgação

A Praça Central recebeu na noite desta segunda-feira, 06, o encerramento da programação do "Natal de Luzes e Sons Ibaté 2019" com a apresentação da Companhia Folia de Reis Adoração dos Magos [Ibaté] e da Congada de São Benedito [Rio Claro].

Tradicionalmente, o evento teve início na residência do senhor Manoel Luiz Filho, coordenador da Companhia ibateense, onde foi oferecido um delicioso jantar aos membros do grupo, que aqueceram os instrumentos antes de subirem para a praça.

Mais uma vez, o vice-prefeito de Ibaté, Horácio do Carmo Sanchez, esteve presente acompanhando toda a movimentação. "Como faço há vários anos, venho aqui na casa do Manoel, acompanhar toda a concentração deles, e sempre somos bem recebidos. Esperamos que essa tradição, que passa de pai para filho, nunca acabe em nossa cidade", afirmou.

Após o jantar, o grupo seguiu para a Praça Central, onde se encontrou com a Congada de São Benedito, da cidade de Rio Claro. Ambos se apresentaram para um grande público que esteve acompanhando os festejos do Dia de Santos Reis.

A Folia de Reis encena a visita dos três reis magos a Jesus. Guiados pelas estrelas, eles conseguiram chegar até a manjedoura. Gaspar levou ouro, símbolo da realeza; Baltazar, a perfumada mirra; e Melchior, o incenso, sinal de espiritualidade. Depois da visita, eles voltaram por um caminho diferente para evitar que o rei Herodes encontrasse Jesus Cristo, a quem queria matar, por temer perder o poder.

Os grupos se apresentaram diante dos dois presépios localizados na praça, tocando músicas em louvor aos Santos Reis, como celebração ao nascimento do Menino Jesus, bem como, em agradecimento por mais um ano.

O prefeito José Luiz Parella ressaltou que o "Natal de Luzes e Sons Ibaté 2019", que se tornou evento turístico na cidade, foi um grande sucesso. "Mais uma festa maravilhosa. As festividades de final de ano melhoram a cada ano, em nível de atrações e no número de pessoas que visitam a nossa Praça Central. Sem dúvidas, esse evento já se tornou um patrimônio cultural da nossa cidade", comentou.

Parrella agradeceu todas as pessoas envolvidas na organização, direta ou indiretamente, do evento. “Obrigado a todos os servidores públicos envolvidos, Guarda Municipal, Polícia Militar, aos artistas que se apresentaram, enfim, estou muito feliz com o resultado”, finalizou.

