Comando da Aeronáutica emite nota sobre queda de avião da EDA; veja

Local da queda - Crédito: Lourival Izaque

Uma aeronave A-29 Super Tucano, da Esquadrilha da Fumaça, caiu na manhã desta quarta-feira (30), durante um voo de treinamento em uma área desabitada no interior do Estado de São Paulo. O acidente aconteceu por volta das 10h30.

De acordo com o Comando da Aeronáutica, o piloto conseguiu acionar o sistema de ejeção e passa bem. Ele está sendo submetido a avaliações médicas de rotina, conforme os protocolos adotados nesse tipo de ocorrência.

A área onde ocorreu a queda é destinada especificamente para atividades do Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA), unidade responsável pelas tradicionais apresentações da Esquadrilha da Fumaça.

Equipes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) foram mobilizadas e estão a caminho do local para iniciar a apuração das causas do acidente.

Confira a nota oficial na íntegra:

Nota Oficial – Comando da Aeronáutica

O Comando da Aeronáutica informa que uma aeronave A-29 Super Tucano, pertencente ao Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA), conhecido como Esquadrilha da Fumaça, acidentou-se nesta quarta-feira (30/07), por volta das 10h30, durante voo de treinamento, realizado em área desabitada, destinada para atividades do EDA, no interior de São Paulo (SP).

O piloto ejetou-se com sucesso, passa bem e está sendo submetido a avaliações médicas previstas para este tipo de situação.

Investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) estão se deslocando até o local para iniciar os procedimentos de Ação Inicial da ocorrência.

