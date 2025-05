Com hematomas pelo corpo, bebê chega morto em UPA

imagem ilustrativa - Crédito: Unsplash

Um bebê de apenas cinco meses faleceu em circunstâncias ainda não esclarecidas na noite de quarta-feira (8) em Araraquara. O caso ocorreu na UPA da Vila Xavier, onde a criança chegou já sem sinais vitais.

A médica, que atendeu o caso, informou aos policiais militares que a criança chegou à unidade sem sinais vitais, e que os hematomas nos braços, perna e face chamaram a atenção da equipe médica. Questionado pela polícia, o padrasto relatou que, ao retornar do trabalho, foi ao mercado com um dos filhos do casal enquanto o bebê estava dormindo. Ao retornar, encontrou a criança desacordada no berço. Já a mãe, declarou que havia dado mamadeira ao filho e o colocado para dormir, acreditando que ele teria se engasgado durante o sono.

A equipe de plantão da Polícia Civil também esteve presente na unidade de saúde. O delegado responsável requisitou um exame de raio-X, que foi realizado. O médico legista foi acionado para realizar a necrópsia, que ficou agendada para o início da manhã desta quinta-feira (9), porém o resultado ainda não foi divulgado.

Ainda durante a noite, a perícia foi realizada na residência do casal, onde o bebê vivia com a mãe e o padrasto.

A Polícia Civil informou que o caso será investigado a fundo para esclarecer as causas da morte. Até o momento, as circunstâncias são tratadas como suspeitas, e a autoridade policial destacou a importância dos laudos periciais para o andamento das investigações.

Leia Também