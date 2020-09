Com Covid-19, candidato a Prefeito de Araraquara tem piora pulmonar e é transferido para hospital na capital

Lapena, do Patriota, em foto de arquivo - Crédito: RCIA

Lapena estava internado no Hospital São Paulo em Araraquara para tratamento da COVID-19. O candidato que já superou outros sérios problemas de saúde apresentou piora pulmonar e, por isso, o caso exigiu uma atenção especial. Avaliando os riscos, a família e o candidato decidiram, então, pela transferência para o Hospital Hospital Sírio Libanês, na capital.

No momento, o candidato está na UTI onde é assistido por uma equipe multiprofissional, com cateter de alto fluxo de oxigênio, e está conversando. A previsão é de mais 7 dias de internação, mas tudo dependerá da evolução do quadro de Lapena.

Coronel Prado, candidato a Vice-prefeito pela mesma Coligação, afirmou que “Lapena está bem, estabilizado, confiante e ansioso para retornar às agendas da campanha”. E completa: “agora, o mais importante é focar na recuperação do nosso futuro Prefeito. Nossa coligação já está em campanha eleitoral, somos uma equipe forte, unida e tenho certeza que, em breve Lapena estará com a gente neste grande desafio”, conclui.

As informações serão atualizadas conforme a evolução do seu quadro clínico. (RCIA)

