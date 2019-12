Com a morte de Chiquinho Campaner, Nanado irá assumir a prefeitura de Ribeirão Bonito

Crédito: Blog do Ronco

Após o assassinato do prefeito de Ribeirão Bonito, Francisco José Campaner (PSDB), ocorrido nesta quinta-feira, 26, por volta das 16h20 em uma estrada de terra, o vice-prefeito Luiz Arnaldo Lucato (Patriotas), conhecido como Nanado, deverá tomar posse oficial como novo chefe do Executivo neste sábado, 28, às 10h, em solenidade oficial na Câmara Municipal.

Abalado com o bárbaro assassinato, quando Campaner foi morto com cinco tiros, o vice-prefeito afirmou que o momento é de solidariedade à família e dos votos de breve restabelecimento das outras duas pessoas que estavam em companhia do prefeito, um assessor e um amigo, no momento da abordagem dos autores do assassinado, que continuam internados na Santa Casa de São Carlos.

Nanado afirmou que emitirá uma nota oficial para a imprensa nas próximas horas e que já foi convocado pelo presidente da Câmara Municipal, João Victor Machado Borges para tomar posse oficial como prefeito de Ribeirão Bonito. Nanado sugeriu que o gabinete oficial do prefeito seja lacrado para preservar o local. (com Blog do Ronco)

