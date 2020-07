Colisão traseira mata mulher em rodovia da região

Crédito: X-Tudo Ribeirão

Um violento acidente tirou a vida de Ana Paula Queiroz de Brito, 26 anos, vítima de uma trágica colisão traseira no anel viário norte da rodovia Alexandre Balbo (SP-328), em Ribeirão Preto.

Ela era passageira em um Corolla, quando o motorista do carro perdeu o controle e colidiu na traseira de um caminhão prancha que teria estourado um dos pneus dianteiros. Após a colisão entre os veículos, um motociclista bateu na traseira do carro.

Motorista do Corolla e motociclista foram socorridos ao hospital da cidade. Porém Ana Paula morreu no local. (com X Tudo Ribeirão)

