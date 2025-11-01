Colisão traseira entre carreta e motocicleta deixa uma pessoa gravemente ferida na SP-225, em Brotas

Crédito: Artesp

Na manhã deste sábado (1º), uma colisão traseira envolvendo uma carreta e uma motocicleta, deixou uma pessoa gravemente ferida na Rodovia SP-225, em Brotas (SP). O acidente aconteceu por volta das 8h45, no quilômetro 151, sentido Leste, e mobilizou equipes da concessionária responsável pela via, além da Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros e Ambulância Municipal.

De acordo com informações coletadas no local, o condutor da carreta seguia pela faixa 2 de rolamento quando ouviu um barulho de impacto. Ao verificar pelo retrovisor, percebeu que o motociclista estava caído na pista. A vítima, um homem de 33 anos, foi socorrida em estado grave. O motorista da carreta, de 45 anos, não sofreu ferimentos.

A faixa 2 e o acostamento precisaram ser interditados temporariamente para atendimento da ocorrência, sendo liberados por volta das 9h30 e 11h43, respectivamente.

A carreta transportava cerca de 47 toneladas de açúcar, mas não houve derramamento de carga. O tempo era bom no momento do acidente.

A motocicleta foi removida para a base da Polícia Militar Rodoviária. As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

Leia Também