Colisão traseira entre caminhões é registrada durante a madrugada na Washington Luís

Dois caminhões colidiram na madrugada deste sábado (17), na rodovia Washington Luís (SP-310), em Ibaté. O acidente ocorreu por volta das 2h50 no sentido interior/capital. Ninguém se feriu.

De acordo com informações da concessionária ECONOROESTE, os dois veículos trafegavam pela faixa da direita quando o caminhão Scania colidiu com a traseira do Volvo. Após o impacto, ambos os veículos foram direcionados para o acostamento, onde permaneceram aguardando o guincho particular.

A equipe da concessionária identificou um vazamento de óleo diesel no tanque do Scania G370. Para evitar a contaminação das canaletas de drenagem, foi aplicada serragem no local. A CETESB foi acionada e enviou um técnico para avaliação ambiental. Além da concessionária, estiveram presentes no local o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

