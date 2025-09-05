Colisão traseira deixa vítima fatal na SP-330

Crédito: CCI Artesp

Na madrugada desta sexta-feira (5), um grave acidente na Rodovia Anhanguera (SP-330), em São Simão, resultou na morte de uma pessoa. A ocorrência foi registrada por volta das 5h42 no km 270, sentido Sul.

Segundo informações da concessionária ViaPaulista, um Fiat Ducato colidiu na traseira de uma carreta Mercedes-Benz 2635 que seguia pela faixa da direita. Após o impacto, o utilitário ficou imobilizado na pista.

O condutor do Ducato não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado às 7h07. Já o motorista da carreta saiu ileso.

