terça, 26 de agosto de 2025
Região

Colisão na SP-304 deixa duas pessoas mortas

25 Ago 2025 - 07h15Por Da redação
Colisão na SP-304 deixa duas pessoas mortas - Crédito: CCI Artesp Crédito: CCI Artesp

Um acidente envolvendo dois automóveis deixou duas pessoas mortas e três feridas na noite de domingo (24), na rodovia SP-304, em São Pedro (interior de São Paulo).

Segundo informações da concessionária Eixo SP, responsável pelo trecho, a colisão ocorreu por volta das 21h07, no km 189 da pista sentido oeste, e envolveu um Ford Fiesta e um Volkswagen Voyage.

De acordo com relato do motorista do Voyage, ele seguia no sentido leste quando foi surpreendido pelo Fiesta atravessando a pista repentinamente. Sem tempo para desviar ou frear, acabou colidindo transversalmente.

No Fiesta estavam três ocupantes. A condutora e um passageiro que viajava no banco traseiro morreram ainda no local, com os óbitos confirmados por equipes de resgate por volta das 22h. Outro passageiro foi socorrido em estado moderado.

No Voyage, o motorista chegou a recusar atendimento, mas depois foi levado ao hospital por sentir dores ocasionadas pelo impacto do cinto de segurança. Uma passageira sofreu ferimentos leves.

O acidente mobilizou equipes de resgate da concessionária, Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros, Polícia Técnica e Polícia Civil. A funerária recolheu os corpos pouco depois da meia-noite, e os veículos foram removidos somente após a liberação pericial. Durante a ocorrência, a rodovia chegou a ter bloqueio parcial.

A Polícia Civil vai apurar as circunstâncias do acidente.

Últimas Notícias