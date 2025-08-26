Colisão frontal na SP-255 deixa uma pessoa morta em Boa Esperança do Sul

Crédito: CCI Artesp

Um grave acidente registrado na madrugada desta segunda-feira (25) resultou na morte de uma pessoa na rodovia SP-255, em Boa Esperança do Sul. A colisão ocorreu por volta das 2h45, no quilômetro 111,2 da via.

De acordo com informações da Artesp, um automóvel Fiat Palio, que seguia no sentido norte, invadiu a pista contrária e atingiu frontalmente um caminhão Mercedes-Benz 2540, que trafegava no sentido sul.

O condutor do automóvel não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado ainda no local, por volta das 3h37. Já o motorista do caminhão saiu ileso.

O caminhão transportava aproximadamente 24 toneladas de suco, mas não houve derramamento da carga.

Leia Também