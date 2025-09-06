Colisão frontal deixa uma vítima fatal na SP-351

Crédito: CCI Artesp

Uma colisão frontal entre uma caminhonete GM S10 e uma VW Saveiro deixou uma vítima fatal e outra ferida nesta sexta-feira (5), na Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-351), altura do km 160, em Bebedouro (SP).

De acordo com relatos, a GM S10 seguia no sentido oeste quando o condutor perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária, colidindo de frente contra a Saveiro. Com o impacto, ambos os veículos ficaram imobilizados na pista, provocando a interdição total do tráfego nos dois sentidos.

Uma vítima, ocupante do utilitário, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Outra, que estava na caminhonete, sofreu ferimentos moderados e foi encaminhada ao pronto-socorro.

