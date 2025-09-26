Colisão frontal deixa uma vítima fatal na SP-310

Crédito: CCI Artesp

Um grave acidente registrado na noite desta quinta-feira (25) resultou em uma vítima fatal e outra ferida na rodovia Washington Luís (SP-310), em São José do Rio Preto.

Segundo informações da Ecovias do Noroeste, concessionária responsável pelo trecho, a colisão aconteceu por volta das 20h57, no km 435, sentido sul. Um automóvel Scenic, que trafegava na pista norte, perdeu o controle por motivos ainda desconhecidos, atravessou o canteiro central e atingiu frontalmente um Clio que seguia no sentido contrário.

A vítima fatal estava no Scenic, enquanto o ocupante do Clio sofreu ferimentos de natureza moderada e foi encaminhado para atendimento médico.

A Polícia Técnica realizou perícia no local e deve elaborar laudo para esclarecer as causas do acidente.

