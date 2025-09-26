(16) 99963-6036
sexta, 26 de setembro de 2025
São José do Rio Preto

Colisão frontal deixa uma vítima fatal na SP-310

26 Set 2025 - 06h43Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Colisão frontal deixa uma vítima fatal na SP-310 - Crédito: CCI Artesp Crédito: CCI Artesp

Um grave acidente registrado na noite desta quinta-feira (25) resultou em uma vítima fatal e outra ferida na rodovia Washington Luís (SP-310), em São José do Rio Preto.

Segundo informações da Ecovias do Noroeste, concessionária responsável pelo trecho, a colisão aconteceu por volta das 20h57, no km 435, sentido sul. Um automóvel Scenic, que trafegava na pista norte, perdeu o controle por motivos ainda desconhecidos, atravessou o canteiro central e atingiu frontalmente um Clio que seguia no sentido contrário.

A vítima fatal estava no Scenic, enquanto o ocupante do Clio sofreu ferimentos de natureza moderada e foi encaminhado para atendimento médico.

A Polícia Técnica realizou perícia no local e deve elaborar laudo para esclarecer as causas do acidente.

 

Leia Também

Homem de 53 anos morre afogado após trator cair em represa
Batatais07h02 - 26 Set 2025

Homem de 53 anos morre afogado após trator cair em represa

Trem colide com caminhão de cana; 15 vagões descarrilam
Araraquara 17h29 - 25 Set 2025

Trem colide com caminhão de cana; 15 vagões descarrilam

Primeiros pórticos de pedágio eletrônico em rodovias paulistas completam um ano
Região11h54 - 25 Set 2025

Primeiros pórticos de pedágio eletrônico em rodovias paulistas completam um ano

Polícia Militar de Ibaté realiza sonho de menino em aniversário de 4 anos
Região11h49 - 25 Set 2025

Polícia Militar de Ibaté realiza sonho de menino em aniversário de 4 anos

Centro Cultural de Ibaté recebe Festival Afrobrasileiro “Raízes que Vêm de Longe”
Região11h25 - 25 Set 2025

Centro Cultural de Ibaté recebe Festival Afrobrasileiro “Raízes que Vêm de Longe”

Últimas Notícias