domingo, 14 de setembro de 2025
Bocaina

Colisão frontal deixa uma vítima fatal na SP-255

14 Set 2025 - 09h28Por Da redação
Uma colisão frontal entre um utilitário Saveiro e uma carreta Volvo FH 420 resultou na morte de uma pessoa na tarde de sábado (13), na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-255), em Bocaina. O acidente ocorreu por volta das 15h00, no km 126 da pista sul, e manteve a rodovia parcialmente interditada por mais de cinco horas.

De acordo com informações da concessionária ViaPaulista, o motorista da carreta seguia no sentido sul, utilizando a faixa adicional, quando o condutor do utilitário, que vinha no sentido contrário, iniciou uma ultrapassagem. Sem tempo hábil para retornar à sua pista, o veículo colidiu frontalmente contra a carreta. 

O óbito da vítima, que estava no utilitário, foi constatado no local pelo médico da equipe de resgate às 15h50. O condutor da carreta saiu ileso. A Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros, Polícia Técnica e uma funerária foram acionados para atender a ocorrência.

