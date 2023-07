Colisão frontal deixa um morto na região do Broa

SIGA O SCA NO

Crédito: Colaborador SCA

Um acidente entre um carro e um caminhão deixou uma pessoa morta na noite desta quarta-feira (12), na rodovia Dr. Fernando de Arruda Botelho, entre o Broa e Itirapina.

Segundo informações, o motorista do VW/Golf identificado como Bruno Rodrigo Muniz, seguia no sentido Itirapina, quando colidiu de frente contra um caminhão baú. Ele morreu antes da chegada do SAMU.

O motorista e o passageiro do caminhão foram encaminhados ao Hospital São José, em Itirapina.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Brotas e a Polícia Militar também trabalharam na ocorrência.

As causas do acidente ainda são desconhecidas.

