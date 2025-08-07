Colisão frontal deixa um morto e um ferido grave na SP-308

Crédito: CCI Artesp

Uma colisão frontal registrada na manhã desta quinta-feira (7) na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Piracicaba (SP), resultou na morte de um motorista e deixou outro gravemente ferido. O acidente ocorreu na alça de acesso à Rodovia do Açúcar (SP-308) e envolveu dois veículos: um Ford KA, modelo novo, e um Honda FIT.

De acordo com informações preliminares, a vítima fatal conduzia o Ford KA. A dinâmica do acidente ainda está sendo apurada, mas marcas de pneus no canteiro indicam que um dos veículos pode ter invadido a pista contrária.

Segundo apuração no local, ambas as vítimas foram encontradas em parada cardiorrespiratória no momento da chegada das equipes de resgate. A ocorrência segue em andamento e outras informações devem ser divulgadas ao longo do dia.

Leia Também