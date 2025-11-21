(16) 99963-6036
sexta, 21 de novembro de 2025
Rio Claro

Colisão frontal deixa um morto e duas pessoas feridas na SP-191

21 Nov 2025 - 07h16Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Colisão frontal deixa um morto e duas pessoas feridas na SP-191 - Crédito: CCI Artesp Crédito: CCI Artesp

Um grave acidente registrado na tarde desta quinta-feira (20) na Rodovia Wilson Finardi (SP-191), em Rio Claro, resultou na morte de um homem de 38 anos e deixou outras duas pessoas feridas, entre elas uma criança de 5 anos. A colisão frontal ocorreu por volta das 15h07, no km 67 da rodovia, em área rural do município.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, dois automóveis bateram de frente e ficaram imobilizados em sentidos opostos da pista. Um VW Polo, com placas de Rio Claro, parou sobre a faixa de rolamento no sentido Araras–Rio Claro, enquanto o outro veículo ficou na faixa de aceleração do sentido contrário.

O motorista Eduardo José dos Santos, de 38 anos, que conduzia o carro emplacado em Rio Claro, morreu no local. O óbito foi constatado pelo médico do SAMU, e o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade.

Também no mesmo veículo estava uma criança de 5 anos, que foi socorrida pelo SAMU e levada à Santa Casa de Rio Claro, onde permanece sob cuidados médicos e acompanhada pela mãe.

O condutor do outro automóvel, emplacado em São Paulo, foi encaminhado ao Hospital São Rafael. Ele realizou o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool.

As causas da colisão serão apuradas pela Polícia Civil. O trânsito no trecho chegou a ficar parcialmente interditado durante o atendimento às vítimas.

Leia Também

Motociclista morre após perder controle e bater em árvore na região
Triste23h30 - 20 Nov 2025

Motociclista morre após perder controle e bater em árvore na região

Ibaté em Ação leva serviços gratuitos ao Jardim Cruzado no dia 6 de dezembro
Região16h42 - 20 Nov 2025

Ibaté em Ação leva serviços gratuitos ao Jardim Cruzado no dia 6 de dezembro

Homem de 58 anos é encontrado morto em córrego
Dourado 08h07 - 20 Nov 2025

Homem de 58 anos é encontrado morto em córrego

Confira o que abre e fecha em Ibaté durante o feriado da Consciência Negra
Região17h28 - 19 Nov 2025

Confira o que abre e fecha em Ibaté durante o feriado da Consciência Negra

Força Tática apreende arma de fogo em residência após averiguação em bar
Dourado 06h17 - 19 Nov 2025

Força Tática apreende arma de fogo em residência após averiguação em bar

Últimas Notícias