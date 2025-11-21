Colisão frontal deixa um morto e duas pessoas feridas na SP-191

Crédito: CCI Artesp

Um grave acidente registrado na tarde desta quinta-feira (20) na Rodovia Wilson Finardi (SP-191), em Rio Claro, resultou na morte de um homem de 38 anos e deixou outras duas pessoas feridas, entre elas uma criança de 5 anos. A colisão frontal ocorreu por volta das 15h07, no km 67 da rodovia, em área rural do município.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, dois automóveis bateram de frente e ficaram imobilizados em sentidos opostos da pista. Um VW Polo, com placas de Rio Claro, parou sobre a faixa de rolamento no sentido Araras–Rio Claro, enquanto o outro veículo ficou na faixa de aceleração do sentido contrário.

O motorista Eduardo José dos Santos, de 38 anos, que conduzia o carro emplacado em Rio Claro, morreu no local. O óbito foi constatado pelo médico do SAMU, e o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade.

Também no mesmo veículo estava uma criança de 5 anos, que foi socorrida pelo SAMU e levada à Santa Casa de Rio Claro, onde permanece sob cuidados médicos e acompanhada pela mãe.

O condutor do outro automóvel, emplacado em São Paulo, foi encaminhado ao Hospital São Rafael. Ele realizou o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool.

As causas da colisão serão apuradas pela Polícia Civil. O trânsito no trecho chegou a ficar parcialmente interditado durante o atendimento às vítimas.

