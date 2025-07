Colisão frontal com capotamento deixa ao menos quatro vítimas na Washington Luís

Crédito: Artesp

Um grave acidente interditou totalmente a Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 439, em São José do Rio Preto, no fim da tarde desta terça-feira (15).

Segundo informações da concessionária EcoNoroeste, o acidente aconteceu por volta das 17h09, quando o condutor de uma picape Fiat Strada, que seguia no sentido sul, perdeu o controle do veículo, invadiu o canteiro central e atingiu de frente um automóvel Byd e um Nissan Sentra que trafegavam no sentido oposto. Após o impacto, a Strada capotou e permaneceu tombada no eixo central da rodovia. O Byd parou na faixa da direita e o Sentra, que chegou a deixar o local, retornou posteriormente.

A condutora do Byd ficou presa nas ferragens e após ser retirada, foi encaminhada a um hospital da região.

Até o momento, foram contabilizadas quatro vítimas: uma em estado leve, duas moderadas e uma em averiguação. A ocorrência segue em andamento, e o número de feridos ainda pode ser atualizado. As causas do acidente serão apuradas.

