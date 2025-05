Colisão envolvendo três veículos interdita parcialmente a Washington Luís

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Um acidente de trânsito registrado na tarde desta quinta-feira (22), causou a interdição parcial da Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 269, sentido interior/capital, no município de Araraquara. A ocorrência envolveu três veículos: um GM Spin, uma Fiat Fiorino e uma carreta Mercedes-Benz que transportava 30 mil litros de etanol.

Segundo relatos dos condutores, o GM Spin trafegava atrás da Fiorino quando perdeu o controle e colidiu contra sua traseira. Em seguida, o Spin atravessou o canteiro central e colidiu transversalmente com a carreta que seguia no sentido oposto. A Fiorino tombou no canteiro central.

Apesar da gravidade do acidente, três ocupantes um de cada veículo saíram ilesos. Devido a colisão houve congestionamento no local.

Leia Também