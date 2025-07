Colisão entre veículos na Rodovia Washington Luís deixa motorista ferido

Crédito: Flavio Fernandes

Um acidente entre dois veículos deixou um motorista de 65 anos ferido no início da noite deste sábado (12), na altura do km 275 da Rodovia Washington Luís (SP-310), em Araraquara.

De acordo com informações apuradas no local, o condutor de um Honda Civic, de 75 anos, seguia com a mãe de 95 anos em direção à capital paulista, quando tentou desviar de um objeto que estava sobre a pista. Nesse momento, o veículo foi atingido na traseira por um GM Astra com placas de São Carlos, que seguia logo atrás. Com o impacto, o Honda Civic capotou.

Ambos os carros ficaram bastante danificados e tiveram os vidros estilhaçados.

O motorista do Astra sofreu ferimentos e foi socorrido pelas equipes de resgate da concessionária que administra o trecho, sendo encaminhado à UPA do bairro Melhado. A idosa, que se sentiu mal após o acidente, foi levada a um hospital junto ao filho, que não se feriu.

A Polícia Militar Rodoviária atendeu a ocorrência, isolou a área para o trabalho da perícia técnica, e as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.

