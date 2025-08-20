(16) 99963-6036
Região

Colisão entre três carretas deixa motorista morto na SP-330

20 Ago 2025 - 09h55Por Da redação
Colisão entre três carretas deixa motorista morto na SP-330 - Crédito: CCI Artesp Crédito: CCI Artesp

Um acidente grave envolvendo três carretas deixou uma vítima fatal na madrugada desta quarta-feira (20), na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Jardinópolis.

Segundo a Artesp a batida ocorreu por volta da 1h da manhã. Uma carreta Scania R450 colidiu na traseira de um caminhão Mercedes-Benz LS1634. Com o impacto, a Scania ficou atravessada na pista. Logo em seguida, um terceiro veículo, um Iveco Tector, que vinha atrás, também bateu na traseira da Scania.

Equipes de resgate, Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros, SAMU foram acionados. O motorista de uma das carretas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Outro condutor sofreu ferimentos leves e foi atendido no local, enquanto o terceiro saiu ileso. 

As carretas envolvidas transportavam cargas de alho e tomate, além de um veículo que estava vazio. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no local, e as causas do acidente serão investigadas.

