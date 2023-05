Colisão entre carro e moto deixa homem ferido em Ibaté

SIGA O SCA NO

Crédito: arquivo

Uma colisão entre um carro e uma moto deixou um homem de 36 anos ferido na noite de sábado (27), no Centro de Ibaté.

O acidente aconteceu quando os dois veículos transitavam pela Rua Totó Pesente, em sentidos opostos, e no cruzamento com a Avenida São João, o carro fez uma conversão a esquerda para entrar na via, sendo atingido pela moto.

O motociclista sofreu ferimentos na cabeça e foi socorrido até o hospital municipal de Ibaté.

A GM de Ibaté atendeu a ocorrência e a registrou no plantão policial de São Carlos.

