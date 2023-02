Colisão entre carro e caminhão deixa uma pessoa morta e três feridas em Guatapará

Crédito: Araraquara 24 Horas

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e um caminhão, tirou a vida de uma pessoa e deixou outras três feridas, na madrugada deste sábado (25), no Km 41,5 da Rodovia Antônio Machado Sant'Anna (SP-255), em Guatapará, SP.

Segundo informações, o caminhão acessava a rodovia quando o semirreboque que ele carregava se soltou e o motorista do Honda Civic que transitava pelo mesmo sentido, não conseguiu frear a tempo de evitar a colisão.

O motorista do carro ficou gravemente ferido, as duas crianças que estavam no banco traseiro, sofreram ferimentos leves e a mulher, que estava no banco da frente, não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Rodoviária e a concessionária que administra a rodovia atenderam à ocorrência e as vítimas foram encaminhadas à hospitais da região.

