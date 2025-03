ColisÃ£o entre carreta e Ã´nibus interdita trecho da SP-310 em Araraquara

Um acidente grave envolvendo uma carreta e um ônibus interditou um trecho da Rodovia Washington Luís (SP-310) na madrugada deste sábado (8), no km 275,700, sentido sul, em Araraquara.

De acordo com informações da Artesp, a carreta colidiu na traseira do ônibus, resultando no tombamento da primeira composição do veículo de carga. A soja transportada se espalhou pelas faixas da rodovia e pelo canteiro central, comprometendo o tráfego nos dois sentidos. O cavalo mecânico e a segunda composição também tombaram alguns metros à frente, espalhando ainda mais a carga sobre a pista.

No ônibus, havia 15 passageiros, que foram rapidamente realocados para outro veículo da mesma empresa. Uma pessoa sofreu ferimentos leves e outra, de moderada gravidade.

Equipes da concessionária Econoroeste, Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e serviços de resgate foram acionados para atender à ocorrência. A remoção da carga e dos veículos exigiu interdições totais da pista sul em determinados momentos, com a liberação gradual do tráfego ocorrendo ao longo da manhã. Às 05h45, a pista sul foi totalmente liberada, e a carga removida para a faixa de domínio.

O acidente causou congestionamentos de até 1,7 km no sentido sul da rodovia. A carreta transportava 51 toneladas de soja, mas não havia carga perigosa envolvida.

A concessionária continua monitorando a situação e realizando os trabalhos de recuperação da via, incluindo a reparação de 110 metros de pavimento e 15 metros de canaleta danificados no canteiro central.

Leia Também